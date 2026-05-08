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鉅亨速報 - Factset 最新調查：超捷國際(MCHP-US)EPS預估上修至2.93元，預估目標價為105.00元

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對超捷國際(MCHP-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.93元，其中最高估值3.5元，最低估值2.44元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值3.5(3.11)4.595.1
最低值2.44(2.4)3.353.94
平均值2.89(2.67)3.974.46
中位數2.93(2.64)3.94.33

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值63.71億79.50億79.38億
最低值55.15億64.75億73.34億
平均值59.54億70.28億76.20億
中位數59.82億69.20億75.88億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS2.274.023.48-0.01
營業收入68.21億84.39億76.34億44.02億

詳細資訊請看美股內頁：
超捷國際(MCHP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMCHP

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