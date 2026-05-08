鉅亨速報 - Factset 最新調查：超捷國際(MCHP-US)EPS預估上修至2.93元，預估目標價為105.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對超捷國際(MCHP-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.64元上修至2.93元，其中最高估值3.5元，最低估值2.44元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.5(3.11)
|4.59
|5.1
|最低值
|2.44(2.4)
|3.35
|3.94
|平均值
|2.89(2.67)
|3.97
|4.46
|中位數
|2.93(2.64)
|3.9
|4.33
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|63.71億
|79.50億
|79.38億
|最低值
|55.15億
|64.75億
|73.34億
|平均值
|59.54億
|70.28億
|76.20億
|中位數
|59.82億
|69.20億
|75.88億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.27
|4.02
|3.48
|-0.01
|營業收入
|68.21億
|84.39億
|76.34億
|44.02億
詳細資訊請看美股內頁：
超捷國際(MCHP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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