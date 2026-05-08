鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛爾康ALC-US的目標價調降至90元，幅度約4.15%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對愛爾康(ALC-US)提出目標價估值：中位數由93.9元下修至90元，調降幅度4.15%。其中最高估值113元，最低估值66元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予愛爾康評價：積極樂觀19位、保持中立5位、保守悲觀1位。
愛爾康今(8日)收盤價為63.88元。近5日股價下跌4.15%，標普指數上漲1.78%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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