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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛爾康ALC-US的目標價調降至90元，幅度約4.15%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對愛爾康(ALC-US)提出目標價估值：中位數由93.9元下修至90元，調降幅度4.15%。其中最高估值113元，最低估值66元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予愛爾康評價：積極樂觀19位、保持中立5位、保守悲觀1位。

愛爾康今(8日)收盤價為63.88元。近5日股價下跌4.15%，標普指數上漲1.78%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股ALC市場預估目標價

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愛爾康63.88-2.34%

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