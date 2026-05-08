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鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位世代(GEN-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為27.50元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對數位世代(GEN-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.84元上修至2.9元，其中最高估值2.93元，最低估值2.82元，預估目標價為27.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年
最高值2.93(2.93)3.35
最低值2.82(2.77)3.16
平均值2.88(2.85)3.24
中位數2.9(2.84)3.21

市場預估營收

預估值2027年2028年
最高值53.75億57.64億
最低值51.62億56.23億
平均值53.22億57.16億
中位數53.73億57.47億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS1.412.160.961.031.57
營業收入27.96億33.38億38.12億39.35億50.00億

詳細資訊請看美股內頁：
數位世代(GEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGEN

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