鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位世代(GEN-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為27.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對數位世代(GEN-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.84元上修至2.9元，其中最高估值2.93元，最低估值2.82元，預估目標價為27.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|最高值
|2.93(2.93)
|3.35
|最低值
|2.82(2.77)
|3.16
|平均值
|2.88(2.85)
|3.24
|中位數
|2.9(2.84)
|3.21
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|最高值
|53.75億
|57.64億
|最低值
|51.62億
|56.23億
|平均值
|53.22億
|57.16億
|中位數
|53.73億
|57.47億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|1.41
|2.16
|0.96
|1.03
|1.57
|營業收入
|27.96億
|33.38億
|38.12億
|39.35億
|50.00億
詳細資訊請看美股內頁：
數位世代(GEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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