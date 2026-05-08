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鉅亨速報 - Factset 最新調查：億磐系統(EPAM-US)EPS預估上修至13.01元，預估目標價為158.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對億磐系統(EPAM-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.74元上修至13.01元，其中最高估值13.2元，最低估值12.7元，預估目標價為158.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值13.2(13.04)14.7616.69
最低值12.7(12.59)12.9213.79
平均值12.97(12.76)14.0815.32
中位數13.01(12.74)14.1315.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值58.77億62.79億68.55億
最低值56.75億59.44億62.79億
平均值57.54億61.10億65.23億
中位數57.43億60.95億64.76億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.157.097.067.846.72
營業收入37.58億48.25億46.91億47.28億54.57億

詳細資訊請看美股內頁：
億磐系統(EPAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEPAM

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