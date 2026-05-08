鉅亨速報 - Factset 最新調查：億磐系統(EPAM-US)EPS預估上修至13.01元，預估目標價為158.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對億磐系統(EPAM-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.74元上修至13.01元，其中最高估值13.2元，最低估值12.7元，預估目標價為158.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.2(13.04)
|14.76
|16.69
|最低值
|12.7(12.59)
|12.92
|13.79
|平均值
|12.97(12.76)
|14.08
|15.32
|中位數
|13.01(12.74)
|14.13
|15.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58.77億
|62.79億
|68.55億
|最低值
|56.75億
|59.44億
|62.79億
|平均值
|57.54億
|61.10億
|65.23億
|中位數
|57.43億
|60.95億
|64.76億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.15
|7.09
|7.06
|7.84
|6.72
|營業收入
|37.58億
|48.25億
|46.91億
|47.28億
|54.57億
詳細資訊請看美股內頁：
億磐系統(EPAM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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