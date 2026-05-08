鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療(GMED-US)EPS預估上修至4.65元，預估目標價為114.50元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Globus醫療(GMED-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.46元上修至4.65元，其中最高估值4.78元，最低估值4.45元，預估目標價為114.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.78(4.56)
|5.28
|5.78
|6.23
|最低值
|4.45(4.45)
|4.84
|5.37
|6.23
|平均值
|4.61(4.47)
|5.05
|5.6
|6.23
|中位數
|4.65(4.46)
|5
|5.64
|6.23
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|32.21億
|34.76億
|37.35億
|39.16億
|最低值
|31.95億
|33.64億
|35.18億
|39.16億
|平均值
|32.03億
|34.02億
|36.34億
|39.16億
|中位數
|32.02億
|33.84億
|36.37億
|39.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.48
|1.89
|1.09
|0.76
|3.98
|營業收入
|9.58億
|10.23億
|15.68億
|25.19億
|29.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Globus醫療(GMED-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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