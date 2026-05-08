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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療(GMED-US)EPS預估上修至4.65元，預估目標價為114.50元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Globus醫療(GMED-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.46元上修至4.65元，其中最高估值4.78元，最低估值4.45元，預估目標價為114.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.78(4.56)5.285.786.23
最低值4.45(4.45)4.845.376.23
平均值4.61(4.47)5.055.66.23
中位數4.65(4.46)55.646.23

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值32.21億34.76億37.35億39.16億
最低值31.95億33.64億35.18億39.16億
平均值32.03億34.02億36.34億39.16億
中位數32.02億33.84億36.37億39.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.481.891.090.763.98
營業收入9.58億10.23億15.68億25.19億29.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Globus醫療(GMED-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGMED

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