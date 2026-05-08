營收速報 - 漢磊(3707)4月營收5.85億元年增率高達31.01％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為21.19億元，累計年增率22.96%。
最新價為73.2元，近5日股價上漲10.57%，相關半導體類指數上漲11.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7372 張
- 外資買賣超：-7438 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+66 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|5.85億
|31%
|8%
|26/3
|5.43億
|22%
|11%
|26/2
|4.88億
|13%
|-3%
|26/1
|5.04億
|25%
|0%
|25/12
|5.02億
|15%
|-5%
|25/11
|5.31億
|11%
|-0%
漢磊(3707-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體及類比積體電路的晶圓代工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 環宇-KY 4月營收年增67.92% 受惠AOC產品AI客戶需求強勁放量
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)目標價調降至287.5元，幅度約4.17%
- CPU飆漲狂潮，看好ARM相對補漲的理由
- 【量大強漲股整理】台股創新高後回檔要緊嗎?巴菲特指標過熱?【聯發科】瘋漲背後的恐怖陰謀選股關鍵訊號?
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇