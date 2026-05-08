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營收速報 - 漢磊(3707)4月營收5.85億元年增率高達31.01％

鉅亨網新聞中心

漢磊(3707-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣5.85億元，年增率31.01%，月增率7.69%。

今年1-4月累計營收為21.19億元，累計年增率22.96%。

最新價為73.2元，近5日股價上漲10.57%，相關半導體類指數上漲11.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-7372 張
  • 外資買賣超：-7438 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+66 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 5.85億 31% 8%
26/3 5.43億 22% 11%
26/2 4.88億 13% -3%
26/1 5.04億 25% 0%
25/12 5.02億 15% -5%
25/11 5.31億 11% -0%

漢磊(3707-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體及類比積體電路的晶圓代工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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