鉅亨速報

營收速報 - 增你強(3028)4月營收69.96億元年增率高達106.27％

鉅亨網新聞中心

增你強(3028-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣69.96億元，年增率106.27%，月增率-6.91%。

今年1-4月累計營收為247.17億元，累計年增率98.75%。

最新價為79.8元，近5日股價上漲11.27%，相關電子通路上漲4.63%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-47 張
  • 外資買賣超：-172 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+125 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 69.96億 106% -7%
26/3 75.15億 125% 96%
26/2 38.28億 45% -40%
26/1 63.78億 109% 79%
25/12 35.59億 25% -3%
25/11 36.64億 24% -6%

增你強(3028-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為各種電子零件、組件之進出口業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收增你強

相關行情

台股首頁我要存股
增你強79.8+5.00%
美元/台幣31.429+0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏強
增你強

70.83%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
增你強

70.83%

勝率

#營收創高股

偏強
增你強

70.83%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty