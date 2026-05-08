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營收速報 - 華邦電(2344)4月營收192.45億元年增率高達182.22％

鉅亨網新聞中心

華邦電(2344-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣192.45億元，年增率182.22%，月增率32.71%。

今年1-4月累計營收為574.98億元，累計年增率114.45%。

最新價為107元，近5日股價上漲26.95%，相關半導體業上漲10.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+117561 張
  • 外資買賣超：+91222 張
  • 投信買賣超：+20434 張
  • 自營商買賣超：+5905 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 192.45億 182% 33%
26/3 145.01億 91% 21%
26/2 119.73億 88% 2%
26/1 117.78億 94% 21%
25/12 97.70億 53% 13%
25/11 86.30億 39% 5%

華邦電(2344-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1積體電路2半導體記憶零組件及其系統產品3電腦系統用、數位通訊。用、及週邊設備用之半導體零組件及其系統產品4其他半導體零組件。5電腦軟體程式設計及資料處理6兼營與業務相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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