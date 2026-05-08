營收速報 - 宏碁(2353)4月營收313.12億元年增率高達68.39％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為1,037.43億元，累計年增率29.65%。
最新價為27.8元，近5日股價上漲1.81%，相關電腦週邊上漲5.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6425 張
- 外資買賣超：+12 張
- 投信買賣超：-6408 張
- 自營商買賣超：-29 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|313.12億
|68%
|5%
|26/3
|298.96億
|2%
|39%
|26/2
|214.58億
|26%
|2%
|26/1
|210.77億
|40%
|-26%
|25/12
|285.40億
|16%
|16%
|25/11
|246.01億
|8%
|16%
宏碁(2353-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為從事資訊產品、軟體及維修服務之通路銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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