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營收速報 - ﻿宏碁(2353)4月營收313.12億元年增率高達68.39％

鉅亨網新聞中心

﻿宏碁(2353-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣313.12億元，年增率68.39%，月增率4.74%。

今年1-4月累計營收為1,037.43億元，累計年增率29.65%。

最新價為27.8元，近5日股價上漲1.81%，相關電腦週邊上漲5.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6425 張
  • 外資買賣超：+12 張
  • 投信買賣超：-6408 張
  • 自營商買賣超：-29 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 313.12億 68% 5%
26/3 298.96億 2% 39%
26/2 214.58億 26% 2%
26/1 210.77億 40% -26%
25/12 285.40億 16% 16%
25/11 246.01億 8% 16%

﻿宏碁(2353-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為從事資訊產品、軟體及維修服務之通路銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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