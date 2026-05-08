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營收速報 - 高鋒(4510)4月營收1.77億元年增率高達45.75％

鉅亨網新聞中心

高鋒(4510-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣1.77億元，年增率45.75%，月增率22.19%。

今年1-4月累計營收為6.22億元，累計年增率43.61%。

最新價為47元，近5日股價下跌-0.11%，相關電機機械股價指數上漲5.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1281 張
  • 外資買賣超：+1313 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-32 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 1.77億 46% 22%
26/3 1.45億 36% 12%
26/2 1.30億 27% -9%
26/1 1.43億 39% -19%
25/12 1.77億 50% 8%
25/11 1.64億 14% -13%

高鋒(4510-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件及原料之製造加工買賣。塑膠射出成型機等產業機械及其有關零配件及原料。前項有關產品進出口貿易與代理買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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