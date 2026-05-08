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營收速報 - 均華(6640)4月營收3.34億元年增率高達142.34％

鉅亨網新聞中心

均華(6640-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣3.34億元，年增率142.34%，月增率11.36%。

今年1-4月累計營收為11.64億元，累計年增率104.96%。

最新價為1395元，近5日股價下跌-4.79%，相關半導體類指數上漲11.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-46 張
  • 外資買賣超：-46 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 3.34億 142% 11%
26/3 3.00億 250% -0%
26/2 3.00億 52% 30%
26/1 2.31億 57% -27%
25/12 3.14億 36% 49%
25/11 2.10億 -30% 40%

均華(6640-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為機械設備製造業。模具製造業。機械.模具批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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