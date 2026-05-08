營收速報 - 均華(6640)4月營收3.34億元年增率高達142.34％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為11.64億元，累計年增率104.96%。
最新價為1395元，近5日股價下跌-4.79%，相關半導體類指數上漲11.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-46 張
- 外資買賣超：-46 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|3.34億
|142%
|11%
|26/3
|3.00億
|250%
|-0%
|26/2
|3.00億
|52%
|30%
|26/1
|2.31億
|57%
|-27%
|25/12
|3.14億
|36%
|49%
|25/11
|2.10億
|-30%
|40%
均華(6640-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為機械設備製造業。模具製造業。機械.模具批發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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