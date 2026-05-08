營收速報 - 兆赫(2485)4月營收3.81億元年增率高達38.27％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為14.27億元，累計年增率105.41%。
最新價為68.6元，近5日股價上漲15.33%，相關通信網路上漲4.8%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3966 張
- 外資買賣超：-3697 張
- 投信買賣超：-326 張
- 自營商買賣超：+57 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|3.81億
|38%
|-8%
|26/3
|4.13億
|200%
|64%
|26/2
|2.52億
|85%
|-34%
|26/1
|3.80億
|163%
|16%
|25/12
|3.28億
|129%
|51%
|25/11
|2.18億
|53%
|-44%
兆赫(2485-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為數位有線視訊傳輸系統。數位衛星通訊傳輸系統。數位視訊轉換器產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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