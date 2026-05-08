鉅亨速報

營收速報 - 兆赫(2485)4月營收3.81億元年增率高達38.27％

鉅亨網新聞中心

兆赫(2485-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣3.81億元，年增率38.27%，月增率-7.71%。

今年1-4月累計營收為14.27億元，累計年增率105.41%。

最新價為68.6元，近5日股價上漲15.33%，相關通信網路上漲4.8%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3966 張
  • 外資買賣超：-3697 張
  • 投信買賣超：-326 張
  • 自營商買賣超：+57 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 3.81億 38% -8%
26/3 4.13億 200% 64%
26/2 2.52億 85% -34%
26/1 3.80億 163% 16%
25/12 3.28億 129% 51%
25/11 2.18億 53% -44%

兆赫(2485-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為數位有線視訊傳輸系統。數位衛星通訊傳輸系統。數位視訊轉換器產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收兆赫

相關行情

台股首頁我要存股
兆赫68.6+1.33%
美元/台幣31.429+0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
兆赫

91.67%

勝率

#極短線強勢

偏強
兆赫

91.67%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
兆赫

91.67%

勝率

#營收創高股

偏強
兆赫

91.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty