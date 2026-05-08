鉅亨網編輯林羿君 2026-05-08 15:34

美國追查輝達AI晶片走私案 疑透過泰國轉運至阿里巴巴。(圖:shutterstock)

美國檢察官今年揭露了一項精密計畫，指控美超微共同創辦人涉嫌與一家未具名的東南亞公司及一群「流動的」第三方掮客合作，違反美國貿易規則轉運 AI 半導體。

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消息人士指出，起訴書中僅以「Company-1」代稱的東南亞公司，即為總部位於曼谷的 OBON 公司。據悉，在售予 OBON 價值約 25 億美元的伺服器中，部分流向了中國 AI 龍頭阿里巴巴。

美檢方在 3 月份的起訴書中詳述了整體運作過程，此舉導致美超微股價暴跌，也是自華盛頓於 2022 年首度限制輝達對中銷售以來，針對晶片走私最重大的打擊行動。

儘管起訴書未指名 OBON 或阿里巴巴，美國當局也尚未公開指控兩者有違法行為，且負責起訴的紐約南區檢察官辦公室與主導調查的商務部工業暨安全局均拒絕置評。

阿里巴巴發言人則對此否認，強調與美超微、OBON 或起訴書中提及的掮客均無業務往來，並聲稱未參與所謂的走私活動，但並未正面回應阿里巴巴目前或過去是否曾在中國境內使用遭禁的輝達晶片。

OBON 在科技圈外鮮為人知，但根據 2024 年 5 月的新聞稿，該公司負責打造了泰國「主權雲端」龍頭 Siam AI。OBON 當時表示，將在曼谷的小型數據中心佈署輝達伺服器，旨在啟動 Siam AI 雲端服務並徹底改變國家的 AI 發展藍圖。

Siam AI 隨後獲得了泰國首個輝達官方雲端合作夥伴認證，輝達執行長黃仁勳甚至在 2024 年 12 月出席活動，與 Siam AI 執行長拉塔納蓬（Ratanaphon Wongnapachant）進行對談。

黃仁勳在座談中強調，AI 最重要的部分是數據，而泰國的數據屬於泰國人民。

拉塔納蓬是泰國前總理戴克欣（Thaksin Shinawatra）的外甥，他在 2024 年 5 月前一直擔任 OBON 的執行長。雖然 OBON 與 Siam AI 的發展歷程交織重疊，但目前尚不清楚兩者是否維持業務關係。

拉塔納蓬在受訪時表示，他在創立 Siam AI 時便已離開 OBON，因此無法評論 OBON 涉嫌走私一事，並強調 Siam AI 僅進口 GPU 供自用，與此案無關。

然而，消息人士指出，OBON 正是 Siam AI 在泰國取得伺服器的供應商之一。

彭博社嘗試聯繫 OBON 未果，其官網聯絡電話已斷線，公司代表亦未回覆郵件。

實地走訪其曼谷辦公室時，大樓工作人員證實 OBON 員工在該處辦公，但拒絕提供聯繫方式。值得注意的是，大樓大廳的入駐名單僅列出 Siam AI，並未見 OBON。

OBON 涉嫌參與走私可能重創泰國剛起步的 AI 雄心，並促使華盛頓重提對該地區的晶片出口限制。泰國政府發言人對此則拒絕置評。

此案也引發外界對輝達在大型硬體銷售上，是否落實盡職調查的質疑。除了泰國，兩家位於新加坡的輝達合作夥伴也因涉嫌違反半導體貿易規則受到調查。

輝達發言人表示，生態系合作夥伴必須致力於各層級的嚴格合規，公司將持續與政府合作執法。

自 2022 年起，華盛頓為防止先進 AI 提升中國軍力，實質封鎖了相關處理器出口。即便美國總統川普近期表示可能允許部分銷售，出口許可證的要求依然存在。

這導致中國企業若想取得頂尖硬體，只能選擇租用海外設施的晶片，或是採購走私品。

目前美超微共同創辦人廖益賢與另一名外部承包商孫定維（Ting-Wei "Willy" Sun，音譯）已對指控表示不認罪，另一名曾任職美超微台灣辦公室的總經理張瑞滄（Ruei-Tsang "Steven" Chang，音譯）則尚未歸案。

美超微執行長梁見後表示，對這些指控感到震驚與遺憾，並強調除了起訴書列名人員外，公司其他人員均未參與。

根據起訴書，OBON 曾是美超微獲利第 11 高的客戶，在 2024 年 6 月當季貢獻了近 1 億美元營收。