營收速報 - 緯創(3231)4月營收2,834.37億元年增率高達111.99％
鉅亨網新聞中心
緯創(3231-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣2,834.37億元，年增率111.99%，月增率-14.89%。
今年1-4月累計營收為1.13兆元，累計年增率135.27%。
最新價為146.5元，近5日股價上漲6.57%，相關電腦週邊上漲5.25%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+39370 張
- 外資買賣超：+37650 張
- 投信買賣超：-786 張
- 自營商買賣超：+2506 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|2,834.37億
|112%
|-15%
|26/3
|3,330.43億
|118%
|17%
|26/2
|2,848.93億
|177%
|25%
|26/1
|2,283.67億
|152%
|-11%
|25/12
|2,552.55億
|142%
|-9%
|25/11
|2,806.24億
|195%
|52%
緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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