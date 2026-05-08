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營收速報 - 緯創(3231)4月營收2,834.37億元年增率高達111.99％

鉅亨網新聞中心

緯創(3231-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣2,834.37億元，年增率111.99%，月增率-14.89%。

今年1-4月累計營收為1.13兆元，累計年增率135.27%。

最新價為146.5元，近5日股價上漲6.57%，相關電腦週邊上漲5.25%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+39370 張
  • 外資買賣超：+37650 張
  • 投信買賣超：-786 張
  • 自營商買賣超：+2506 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 2,834.37億 112% -15%
26/3 3,330.43億 118% 17%
26/2 2,848.93億 177% 25%
26/1 2,283.67億 152% -11%
25/12 2,552.55億 142% -9%
25/11 2,806.24億 195% 52%

緯創(3231-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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