營收速報 - 廣達(2382)4月營收3,399.21億元年增率高達120.71％
鉅亨網新聞中心
廣達(2382-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣3,399.21億元，年增率120.71%，月增率-6.31%。
今年1-4月累計營收為1.15兆元，累計年增率79.64%。
最新價為340.5元，近5日股價上漲10.08%，相關電腦週邊上漲5.25%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8907 張
- 外資買賣超：+10483 張
- 投信買賣超：-793 張
- 自營商買賣超：-783 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|3,399.21億
|121%
|-6%
|26/3
|3,628.03億
|88%
|68%
|26/2
|2,155.83億
|43%
|-7%
|26/1
|2,308.35億
|62%
|-15%
|25/12
|2,724.95億
|95%
|41%
|25/11
|1,929.47億
|37%
|11%
廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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