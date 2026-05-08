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營收速報 - 廣達(2382)4月營收3,399.21億元年增率高達120.71％

鉅亨網新聞中心

廣達(2382-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣3,399.21億元，年增率120.71%，月增率-6.31%。

今年1-4月累計營收為1.15兆元，累計年增率79.64%。

最新價為340.5元，近5日股價上漲10.08%，相關電腦週邊上漲5.25%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+8907 張
  • 外資買賣超：+10483 張
  • 投信買賣超：-793 張
  • 自營商買賣超：-783 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 3,399.21億 121% -6%
26/3 3,628.03億 88% 68%
26/2 2,155.83億 43% -7%
26/1 2,308.35億 62% -15%
25/12 2,724.95億 95% 41%
25/11 1,929.47億 37% 11%

廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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