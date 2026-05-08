鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-08 12:55

最新爆料指出，三星 Galaxy S26 FE 手機將延續品牌策略，搭載自家研發的 Exynos 2500 晶片，與 Galaxy Z Flip7 同款，但目前尚不清楚是否會推出高通驍龍版本。

中國《IT 之家》報導，Galaxy S26 FE 近日現身 GeekBench 跑分庫，單核心成績 2426 分、多核心 8004 分，配備 8GB 記憶體，採用 10 核心架構，包含 1 顆 3.30GHz Cortex-X925 超大核心、2 顆 2.74GHz 大核、5 顆 2.36GHz 大核與 2 顆 1.80GHz 小核。

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回顧前代產品，Galaxy S25 FE 使用 Exynos 2400，S24 FE 則搭載 Exynos 2400e。

為控制成本，FE 系列通常採用降級或前代旗艦晶片，S26 FE 選用 Exynos 2500 符合這一定位邏輯。