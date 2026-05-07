鉅亨速報 - Factset 最新調查：和康電訊(MTSI-US)EPS預估上修至4.71元，預估目標價為362.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對和康電訊(MTSI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.46元上修至4.71元，其中最高估值5.11元，最低估值4.36元，預估目標價為362.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.11(4.71)
|7.21
|8.4
|最低值
|4.36(4.36)
|5.24
|6.66
|平均值
|4.73(4.47)
|6.27
|7.64
|中位數
|4.71(4.46)
|6.1
|7.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.70億
|16.26億
|18.49億
|最低值
|11.63億
|13.51億
|16.36億
|平均值
|12.16億
|15.00億
|17.29億
|中位數
|12.17億
|15.03億
|17.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.54
|6.18
|1.28
|1.04
|-0.73
|營業收入
|6.07億
|6.75億
|6.48億
|7.30億
|9.67億
詳細資訊請看美股內頁：
和康電訊(MTSI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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