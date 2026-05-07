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鉅亨速報 - Factset 最新調查：和康電訊(MTSI-US)EPS預估上修至4.71元，預估目標價為362.50元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對和康電訊(MTSI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.46元上修至4.71元，其中最高估值5.11元，最低估值4.36元，預估目標價為362.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值5.11(4.71)7.218.4
最低值4.36(4.36)5.246.66
平均值4.73(4.47)6.277.64
中位數4.71(4.46)6.17.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值12.70億16.26億18.49億
最低值11.63億13.51億16.36億
平均值12.16億15.00億17.29億
中位數12.17億15.03億17.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.546.181.281.04-0.73
營業收入6.07億6.75億6.48億7.30億9.67億

詳細資訊請看美股內頁：
和康電訊(MTSI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMTSI

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