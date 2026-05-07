盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報11128.78點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日01:15，費城半導體下跌343.98點（或3%），暫報11128.78點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.7%
- 近 1 月：+44.93%
- 近 3 月：+42.54%
- 近 6 月：+63.47%
- 今年以來：+61.97%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌10.64%；泰瑞達(TER-US)下跌8.19%；連貫(COHR-US)下跌8.1%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌6.67%；安可(AMKR-US)下跌5.8%。
部分成分股表現相對穩健，和康電訊(MTSI-US)上漲5.39%；高通(QCOM-US)上漲5.1%；輝達(NVDA-US)上漲1.89%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.86%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.4%。
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