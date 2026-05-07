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盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報11128.78點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日01:15，費城半導體下跌343.98點（或3%），暫報11128.78點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+11.7%
  • 近 1 月：+44.93%
  • 近 3 月：+42.54%
  • 近 6 月：+63.47%
  • 今年以來：+61.97%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌10.64%；泰瑞達(TER-US)下跌8.19%；連貫(COHR-US)下跌8.1%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌6.67%；安可(AMKR-US)下跌5.8%。

部分成分股表現相對穩健，和康電訊(MTSI-US)上漲5.39%；高通(QCOM-US)上漲5.1%；輝達(NVDA-US)上漲1.89%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.86%；思佳訊半導體(SWKS-US)上漲0.4%。


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費城半導體11160.65-2.72%
安謀控股公司213.13-10.2%
泰瑞達350.77-8.29%
連貫313.28-9.11%
邁威爾科技160.95-6.51%
安可72.97-5.50%
和康電訊329.65+6.40%
高通204.96+6.43%
輝達213.04+2.51%
凌雲邏輯172.415+2.82%
思佳訊半導體65.16+0.30%

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