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盤中速報 - 和康電訊(MTSI-US)大漲13.43%，報351.41美元

鉅亨網新聞中心

和康電訊(MTSI-US)截至台北時間07日21:30股價上漲41.6美元，報351.41美元，漲幅13.43%，成交量52,226（股），盤中最高價353.87美元、最低價351.41美元。

美股指數盤中表現

和康電訊(MTSI-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+14.9%
  • 近 1 月：+32.94%
  • 近 3 月：+31.35%
  • 近 6 月：+85.6%
  • 今年以來：+80.88%

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美股美股盤中盤中速報和康電訊

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道瓊指數49888.17-0.04%
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和康電訊331.815+7.10%

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