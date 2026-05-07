盤中速報 - 和康電訊(MTSI-US)大漲13.43%，報351.41美元
鉅亨網新聞中心
和康電訊(MTSI-US)截至台北時間07日21:30股價上漲41.6美元，報351.41美元，漲幅13.43%，成交量52,226（股），盤中最高價353.87美元、最低價351.41美元。
美股指數盤中表現
和康電訊(MTSI-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.9%
- 近 1 月：+32.94%
- 近 3 月：+31.35%
- 近 6 月：+85.6%
- 今年以來：+80.88%
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