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鉅亨速報 - Factset 最新調查：數據狗(DDOG-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為211.00元

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根據FactSet最新調查，共42位分析師，對數據狗(DDOG-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.13元上修至2.38元，其中最高估值2.57元，最低估值2.09元，預估目標價為211.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.57(2.57)3.233.944.7
最低值2.09(2.07)2.352.893.98
平均值2.3(2.16)2.743.34.34
中位數2.38(2.13)2.733.284.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.71億55.08億67.50億74.26億
最低值40.79億47.14億56.35億71.38億
平均值42.41億50.88億60.59億72.82億
中位數43.20億51.33億60.51億72.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.07-0.160.140.520.31
營業收入10.29億16.75億21.28億26.84億34.27億

詳細資訊請看美股內頁：
數據狗(DDOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDDOG

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