鉅亨速報 - Factset 最新調查：數據狗(DDOG-US)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為211.00元
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根據FactSet最新調查，共42位分析師，對數據狗(DDOG-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.13元上修至2.38元，其中最高估值2.57元，最低估值2.09元，預估目標價為211.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.57(2.57)
|3.23
|3.94
|4.7
|最低值
|2.09(2.07)
|2.35
|2.89
|3.98
|平均值
|2.3(2.16)
|2.74
|3.3
|4.34
|中位數
|2.38(2.13)
|2.73
|3.28
|4.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43.71億
|55.08億
|67.50億
|74.26億
|最低值
|40.79億
|47.14億
|56.35億
|71.38億
|平均值
|42.41億
|50.88億
|60.59億
|72.82億
|中位數
|43.20億
|51.33億
|60.51億
|72.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.07
|-0.16
|0.14
|0.52
|0.31
|營業收入
|10.29億
|16.75億
|21.28億
|26.84億
|34.27億
詳細資訊請看美股內頁：
數據狗(DDOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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