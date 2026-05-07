鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applied Digital Corporation(APLD-US)EPS預估下修至-0.62元，預估目標價為46.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Applied Digital Corporation(APLD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.59元下修至-0.62元，其中最高估值-0.25元，最低估值-0.84元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.25(-0.25)
|0.69
|1.8
|2.56
|最低值
|-0.84(-0.84)
|-1.43
|-0.81
|2.56
|平均值
|-0.61(-0.58)
|-0.45
|0.21
|2.56
|中位數
|-0.62(-0.59)
|-0.53
|-0.36
|2.56
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.56億
|8.96億
|21.04億
|18.73億
|最低值
|3.67億
|4.40億
|8.17億
|18.73億
|平均值
|4.08億
|7.08億
|15.85億
|18.73億
|中位數
|4.07億
|6.92億
|15.58億
|18.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.36
|-0.41
|-0.49
|-1.31
|-1.16
|營業收入
|0.00
|855萬
|5,539萬
|1.66億
|1.44億
詳細資訊請看美股內頁：
Applied Digital Corporation(APLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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