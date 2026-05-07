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鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)EPS預估下修至6.68元，預估目標價為341.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.9元下修至6.68元，其中最高估值8.81元，最低估值5.82元，預估目標價為341.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.81(8.81)15.522.2517.2
最低值5.82(5.82)9.5512.2717.05
平均值6.96(7.01)11.6416.2817.13
中位數6.68(6.9)11.5415.8117.13

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值40.34億63.39億81.71億67.25億
最低值30.54億38.27億49.99億64.94億
平均值35.48億51.47億66.66億66.09億
中位數35.48億51.81億68.28億66.09億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.43-2.222.11-0.324.60
營業收入4.61億7.22億11.86億17.50億25.11億

詳細資訊請看美股內頁：
FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFTAI

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