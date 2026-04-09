鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)EPS預估下修至7.28元，預估目標價為341.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.48元下修至7.28元，其中最高估值8.81元，最低估值5.82元，預估目標價為341.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.81(8.81)
|15.5
|22.25
|17.05
|最低值
|5.82(5.82)
|8.95
|12.24
|15.11
|平均值
|7.36(7.43)
|11.34
|16.43
|16.08
|中位數
|7.28(7.48)
|10.46
|16.22
|16.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.05億
|58.76億
|75.79億
|64.94億
|最低值
|28.69億
|35.10億
|43.70億
|56.77億
|平均值
|32.25億
|45.60億
|62.10億
|60.85億
|中位數
|32.99億
|42.48億
|68.53億
|60.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.43
|-2.22
|2.11
|-0.32
|4.60
|營業收入
|4.61億
|7.22億
|11.86億
|17.50億
|25.11億
詳細資訊請看美股內頁：
FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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