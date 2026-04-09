search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)EPS預估下修至7.28元，預估目標價為341.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.48元下修至7.28元，其中最高估值8.81元，最低估值5.82元，預估目標價為341.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.81(8.81)15.522.2517.05
最低值5.82(5.82)8.9512.2415.11
平均值7.36(7.43)11.3416.4316.08
中位數7.28(7.48)10.4616.2216.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值35.05億58.76億75.79億64.94億
最低值28.69億35.10億43.70億56.77億
平均值32.25億45.60億62.10億60.85億
中位數32.99億42.48億68.53億60.85億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.43-2.222.11-0.324.60
營業收入4.61億7.22億11.86億17.50億25.11億

詳細資訊請看美股內頁：
FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFTAI

相關行情

台股首頁我要存股
FTAI Aviation Ltd - Class A259.63+7.72%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty