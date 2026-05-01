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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.28元下修至6.93元，其中最高估值8.81元，最低估值5.82元，預估目標價為341.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.81(8.81)
|15.5
|22.25
|17.2
|最低值
|5.82(5.82)
|9.55
|12.24
|17.05
|平均值
|7.11(7.38)
|11.52
|16.19
|17.13
|中位數
|6.93(7.28)
|11.54
|15.81
|17.13
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.90億
|60.36億
|77.88億
|67.25億
|最低值
|30.54億
|38.27億
|43.70億
|64.94億
|平均值
|34.23億
|49.20億
|64.06億
|66.09億
|中位數
|34.75億
|50.37億
|68.28億
|66.09億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.43
|-2.22
|2.11
|-0.32
|4.60
|營業收入
|4.61億
|7.22億
|11.86億
|17.50億
|25.11億
詳細資訊請看美股內頁：
FTAI Aviation Ltd - Class A(FTAI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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