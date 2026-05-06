盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大跌5.01%，報171.41美元
鉅亨網新聞中心
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間07日03:16股價下跌9.04美元，報171.41美元，跌幅5.01%，成交量1,259,643（股），盤中最高價179.60美元、最低價171.41美元。
美股指數盤中表現
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.15%
- 近 1 月：-2.5%
- 近 3 月：-2.29%
- 近 6 月：-15.7%
- 今年以來：-19.33%
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