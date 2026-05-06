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盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大跌5.01%，報171.41美元

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Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間07日03:16股價下跌9.04美元，報171.41美元，跌幅5.01%，成交量1,259,643（股），盤中最高價179.60美元、最低價171.41美元。

美股指數盤中表現

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.15%
  • 近 1 月：-2.5%
  • 近 3 月：-2.29%
  • 近 6 月：-15.7%
  • 今年以來：-19.33%

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費城半導體11472.764.48%
Verisk Analytics Inc170.94-5.27%

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