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盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大漲7.93%，報181.29美元

鉅亨網新聞中心

DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間07日21:30股價上漲13.32美元，報181.29美元，漲幅7.93%，成交量552,487（股），盤中最高價181.95美元、最低價180.63美元。

美股指數盤中表現

DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.8%
  • 近 1 月：+8.32%
  • 近 3 月：-7.95%
  • 近 6 月：-14.5%
  • 今年以來：-25.83%

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美股美股盤中盤中速報DoorDash公司

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費城半導體11291.38-1.58%
DoorDash公司174.99+4.18%

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