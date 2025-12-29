鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-29 20:01

永豐餘百年智慧集結：何壽川《循環在有無之間》新書發表。(圖：永豐餘提供)

何壽川說：「我只不過是將這份早已存在自然的演化，轉譯為產業的語言，並透過實踐去證明：順應自然才能通往永續之道。」想藉此書出版，將永豐餘一路走來的軌跡，為同仁留下「永續傳承」的記憶與「家訓」，代代相傳、永續未來。

‌



《循環在有無之間》新書發表會今日在誠品台北文創表演廳舉行，信誼基金會董事長張杏如及家人，全國工業總會副理事長詹正田率理事們暨數十位企業大老到場力挺，產業囊括傳產農林、電子、紡織、工程，到食品、金融、服務、科技、再生能源、媒體、教育界等。

新書由大塊文化出版，發表會由董事長郝明義主持，他開場便提及，雖然與何壽川認識 30 年，有許多交往，也經常看到永豐餘集團多元的發展，但是直到 2024 年參觀永豐餘百年慶展覽，看到涵蓋造紙、水、能源、農業、碳和氣候科技的「五個循環」圖，深深觸動，他說「永豐餘讓我看到他們完全跳脫這些束縛。」

郝明義表示，永豐餘的五個循環，讓人看到每個循環都有紮實的馬步，又環環相扣，前後合擊，可以相互借力，騰空而起。電子紙可以在全球達到 95% 的市佔率，只是其中一個代表。永豐餘是台灣少見能將「深耕草根傳統」、「高科技領先全球」與「多角化經營成功」三者融合為一的企業。

郝明義指出，何壽川寫的這本書裡至少有 3 個核心故事面向，適合從不同角度閱讀。一個年輕人不聽父親建議堅持讀理工，成長為「實驗室裡企業家」的故事；一個高用電用水的傳統企業堅持「沒有廢棄物」觀念，成為「世界頂尖循環經濟實踐者」的故事；一家台灣造紙公司持續自我革命，成為全球電子紙最大開發者與生產者，並前望未來的故事。

出席致詞的貴賓裡，有肝病防治學術基金會董事長許金川。1992 年何壽川生了嚴重的病，許金川醫師是把他救回來的關鍵人物之一，兩人也因而成為亦師亦友的知己。許金川說最敬佩何壽川的，就是他遇到困難時不急著抱怨、不急著推託，而是安靜把問題看清楚、把路徑想明白，然後一步一步做出答案。

許金川指出，何壽川總能在「限制」裡找到「可能」，在「看似歸零」的時刻，替團隊留下再出發的方向。 這種沉著與堅定，並不是天生運氣好，而是長年累積的修養與責任感。

許金川說：「《循環在有無之間》寫的，正是這樣一種面對世界的方法：看見變動、承認失去，但不讓失去奪走人的志氣；接受制約、理解現實，卻仍願意用創新與行動把 局面翻回來。讀著他的文字，我也想起醫療現場的循環－病人從有力到無力、從無望到再起，最需要的常常是一個不放棄的陪伴，以及一個可以重新開始的機會。企業如此，人生亦然。」

另一位致詞的貴賓是中興大學循環經濟研究學院院長王升陽。王升陽說，若要用一個關鍵詞來概括何壽川的一生，他會說是「循環」，不只是產業的循環，更是自然、科學與人文之間的深層循環。

王升陽表示，何先生雖出身造紙業，對「由光合作用所孕育的纖維」有著異於常人的尊敬與理解。很早便意識到，紙不只是材料，而是來自森林、來自太陽能、來自醣類化學所構築的文明基石。「也正因如此，他長期關注纖維素、半纖維素與木質資 源的醣化學基礎，並將其轉化為企業策略與產業實踐，開創出所謂的『醣經濟』， 一種以天然醣類、生質資源與高值化利用為核心的永續經濟思維。」

王院長說，「在多數企業仍停留於成本與效率計算時，何先生已率先將循環經濟視為一門必須以科學為根基的長期工程。他支持跨領域研究、鼓勵學界與產業深度對話，更 以行動證明：唯有理解自然運作的原理，產業才能真正走得長遠。」

台灣碳捕存再利用協會理事長馬小康也讚道：「這本新書，驗證了何壽川院長一生精彩的經營哲學。」何院長帶領永豐餘控股從「企業轉型、永續布局、組織治理」3 個面向，將永豐餘控股引領至另一個世代高峰。