鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：防特網(FTNT-US)EPS預估上修至3.07元，預估目標價為97.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共41位分析師，對防特網(FTNT-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.97元上修至3.07元，其中最高估值3.37元，最低估值2.92元，預估目標價為97.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.37(3.13)3.934.523.5
最低值2.92(2.85)2.993.192.69
平均值3.06(2.98)3.373.743.09
中位數3.07(2.97)3.353.773.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值80.30億90.17億98.90億121.34億
最低值75.17億81.80億88.20億103.21億
平均值77.12億85.26億93.45億112.27億
中位數77.90億85.27億93.69億112.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.731.061.462.262.42
營業收入33.42億44.17億53.05億59.56億68.00億

詳細資訊請看美股內頁：
防特網(FTNT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFTNT

相關行情

台股首頁我要存股
防特網111.42+23.9%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty