鉅亨速報 - Factset 最新調查：防特網(FTNT-US)EPS預估上修至3.07元，預估目標價為97.00元
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根據FactSet最新調查，共41位分析師，對防特網(FTNT-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.97元上修至3.07元，其中最高估值3.37元，最低估值2.92元，預估目標價為97.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.37(3.13)
|3.93
|4.52
|3.5
|最低值
|2.92(2.85)
|2.99
|3.19
|2.69
|平均值
|3.06(2.98)
|3.37
|3.74
|3.09
|中位數
|3.07(2.97)
|3.35
|3.77
|3.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|80.30億
|90.17億
|98.90億
|121.34億
|最低值
|75.17億
|81.80億
|88.20億
|103.21億
|平均值
|77.12億
|85.26億
|93.45億
|112.27億
|中位數
|77.90億
|85.27億
|93.69億
|112.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.73
|1.06
|1.46
|2.26
|2.42
|營業收入
|33.42億
|44.17億
|53.05億
|59.56億
|68.00億
詳細資訊請看美股內頁：
防特網(FTNT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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