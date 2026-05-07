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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估上修至8.58元，預估目標價為210.00元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對雅保(ALB-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.42元上修至8.58元，其中最高估值13.55元，最低估值1.9元，預估目標價為210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.55(13.55)16.915.9310.57
最低值1.9(1.9)5.155.5710.25
平均值8.68(8.43)9.159.4710.41
中位數8.58(8.42)8.88.0110.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值67.33億78.56億72.98億75.04億
最低值46.95億53.00億53.17億71.94億
平均值58.18億61.10億62.72億73.49億
中位數58.01億59.85億62.54億73.49億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.0622.8413.36-11.20-5.76
營業收入33.28億73.20億96.17億53.78億51.43億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALB

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