鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估上修至8.58元，預估目標價為210.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對雅保(ALB-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.42元上修至8.58元，其中最高估值13.55元，最低估值1.9元，預估目標價為210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.55(13.55)
|16.9
|15.93
|10.57
|最低值
|1.9(1.9)
|5.15
|5.57
|10.25
|平均值
|8.68(8.43)
|9.15
|9.47
|10.41
|中位數
|8.58(8.42)
|8.8
|8.01
|10.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|67.33億
|78.56億
|72.98億
|75.04億
|最低值
|46.95億
|53.00億
|53.17億
|71.94億
|平均值
|58.18億
|61.10億
|62.72億
|73.49億
|中位數
|58.01億
|59.85億
|62.54億
|73.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.06
|22.84
|13.36
|-11.20
|-5.76
|營業收入
|33.28億
|73.20億
|96.17億
|53.78億
|51.43億
詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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