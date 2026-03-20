鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-5.08元，預估目標價為640.00元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-5.2元上修至-5.08元，其中最高估值4元，最低估值-9.7元，預估目標價為640.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4(4)
|24.33
|49.15
|76.24
|最低值
|-9.7(-9.7)
|2.46
|16.07
|26.4
|平均值
|-4.49(-4.56)
|12.87
|31.37
|49.53
|中位數
|-5.08(-5.2)
|14.11
|32.45
|52.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|15.35億
|26.51億
|34.81億
|51.54億
|最低值
|14.16億
|16.85億
|22.47億
|26.35億
|平均值
|14.81億
|21.70億
|29.89億
|39.01億
|中位數
|14.80億
|21.48億
|30.00億
|38.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|-21.90
|-12.85
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80億
|9.58億
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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