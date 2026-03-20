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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-5.08元，預估目標價為640.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-5.2元上修至-5.08元，其中最高估值4元，最低估值-9.7元，預估目標價為640.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4(4)24.3349.1576.24
最低值-9.7(-9.7)2.4616.0726.4
平均值-4.49(-4.56)12.8731.3749.53
中位數-5.08(-5.2)14.1132.4552.29

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.35億26.51億34.81億51.54億
最低值14.16億16.85億22.47億26.35億
平均值14.81億21.70億29.89億39.01億
中位數14.80億21.48億30.00億38.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-14.63-17.23-19.99-21.90-12.85
營業收入0.000.000.001.80億9.58億

詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMDGL

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