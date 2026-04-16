鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估上修至3.22元，預估目標價為120.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.69元上修至3.22元，其中最高估值6.8元，最低估值0.42元，預估目標價為120.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.8(6.8)
|6.7
|7.2
|最低值
|0.42(0.42)
|1.02
|1.83
|平均值
|3.38(3.24)
|3.82
|4.46
|中位數
|3.22(2.69)
|3.67
|4.16
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|132.02億
|135.43億
|140.13億
|最低值
|103.67億
|108.95億
|112.68億
|平均值
|118.25億
|122.41億
|127.42億
|中位數
|117.69億
|121.61億
|127.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|-11.70
|營業收入
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
|111.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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