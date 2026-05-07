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營收速報 - 台塑化(6505)4月營收615.22億元年增率高達33.02％

鉅亨網新聞中心

台塑化(6505-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣615.22億元，年增率33.02%，月增率-2.84%。

今年1-4月累計營收為2,235.12億元，累計年增率1.82%。

最新價為52.3元，近5日股價上漲1.48%，相關油電燃氣上漲1.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+9563 張
  • 外資買賣超：+9536 張
  • 投信買賣超：+57 張
  • 自營商買賣超：-30 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 615.22億 33% -3%
26/3 633.21億 8% 39%
26/2 454.95億 -17% -14%
26/1 531.74億 -11% 0%
25/12 529.37億 2% 13%
25/11 468.05億 -9% 6%

台塑化(6505-TW) 所屬產業為油電燃氣業，主要業務為石油化工原料製造業(C801020)。基本化學工業製造業(C801010)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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