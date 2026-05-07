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營收速報 - 台化(1326)4月營收321.01億元年增率高達28.23％

鉅亨網新聞中心

台化(1326-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣321.01億元，年增率28.23%，月增率-4.83%。

今年1-4月累計營收為1,138.51億元，累計年增率9.53%。

最新價為49.45元，近5日股價下跌-2.86%，相關塑膠工業上漲0.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+39841 張
  • 外資買賣超：+39687 張
  • 投信買賣超：-34 張
  • 自營商買賣超：+188 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 321.01億 28% -5%
26/3 337.29億 22% 47%
26/2 229.81億 -15% -8%
26/1 250.40億 4% 14%
25/12 219.73億 -20% 5%
25/11 208.81億 -23% -6%

台化(1326-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為純對苯二甲酸、聚苯乙烯、苯乙烯、鄰二甲苯、對二甲苯、苯。合成酚、丙酮、聚丙烯、二甲基甲醯胺、ABS。合成纖維紗、布、耐隆絲、耐隆絲布及其染整加工等製銷。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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