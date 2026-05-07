營收速報 - 台化(1326)4月營收321.01億元年增率高達28.23％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為1,138.51億元，累計年增率9.53%。
最新價為49.45元，近5日股價下跌-2.86%，相關塑膠工業上漲0.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+39841 張
- 外資買賣超：+39687 張
- 投信買賣超：-34 張
- 自營商買賣超：+188 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|321.01億
|28%
|-5%
|26/3
|337.29億
|22%
|47%
|26/2
|229.81億
|-15%
|-8%
|26/1
|250.40億
|4%
|14%
|25/12
|219.73億
|-20%
|5%
|25/11
|208.81億
|-23%
|-6%
台化(1326-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為純對苯二甲酸、聚苯乙烯、苯乙烯、鄰二甲苯、對二甲苯、苯。合成酚、丙酮、聚丙烯、二甲基甲醯胺、ABS。合成纖維紗、布、耐隆絲、耐隆絲布及其染整加工等製銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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