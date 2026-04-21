鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至4.42元，預估目標價為67.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.34元上修至4.42元，其中最高估值6.02元，最低估值3.46元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.02(6.02)
|9.28
|6.85
|2.47
|最低值
|3.46(3.46)
|2.17
|2.27
|2.39
|平均值
|4.65(4.62)
|5.34
|5.03
|2.43
|中位數
|4.42(4.34)
|5.71
|5.69
|2.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|60.09億
|63.90億
|61.37億
|31.35億
|最低值
|43.39億
|38.62億
|39.76億
|31.35億
|平均值
|50.53億
|49.30億
|49.05億
|31.35億
|中位數
|49.84億
|46.66億
|46.01億
|31.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|2.56
|營業收入
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
|36.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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