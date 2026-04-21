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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至4.42元，預估目標價為67.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.34元上修至4.42元，其中最高估值6.02元，最低估值3.46元，預估目標價為67.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.02(6.02)9.286.852.47
最低值3.46(3.46)2.172.272.39
平均值4.65(4.62)5.345.032.43
中位數4.42(4.34)5.715.692.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值60.09億63.90億61.37億31.35億
最低值43.39億38.62億39.76億31.35億
平均值50.53億49.30億49.05億31.35億
中位數49.84億46.66億46.01億31.35億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.46-1.62-0.320.312.56
營業收入16.33億14.95億23.16億28.19億36.19億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

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