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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為107.00元

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根據FactSet最新調查，共45位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.35元下修至3.24元，其中最高估值4.7元，最低估值2.45元，預估目標價為107.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.7(4.7)5.897.177.7
最低值2.45(2.74)2.923.173.45
平均值3.28(3.37)4.365.376.26
中位數3.24(3.35)4.265.586.51

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值619.12億721.20億801.01億886.11億
最低值552.66億550.55億661.64億658.59億
平均值581.76億667.24億751.89億824.28億
中位數578.19億667.56億753.86億833.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.29-4.650.874.564.73
營業收入174.55億318.77億372.81億439.78億520.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUBER

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