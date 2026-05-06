鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies Inc(UBER-US)EPS預估下修至3.24元，預估目標價為107.00元
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根據FactSet最新調查，共45位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.35元下修至3.24元，其中最高估值4.7元，最低估值2.45元，預估目標價為107.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.7(4.7)
|5.89
|7.17
|7.7
|最低值
|2.45(2.74)
|2.92
|3.17
|3.45
|平均值
|3.28(3.37)
|4.36
|5.37
|6.26
|中位數
|3.24(3.35)
|4.26
|5.58
|6.51
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|619.12億
|721.20億
|801.01億
|886.11億
|最低值
|552.66億
|550.55億
|661.64億
|658.59億
|平均值
|581.76億
|667.24億
|751.89億
|824.28億
|中位數
|578.19億
|667.56億
|753.86億
|833.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.29
|-4.65
|0.87
|4.56
|4.73
|營業收入
|174.55億
|318.77億
|372.81億
|439.78億
|520.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Uber Technologies Inc(UBER-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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