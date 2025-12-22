鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-22 20:30

全球資產管理巨頭阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 正啟動大規模的防禦性策略，以應對資產價格過高及地緣政治風險加劇的市場環境。

囤積現金、削減高風險信貸 資管巨頭阿波羅啟動全面防禦模式

公司執行長 Marc Rowan 表示，當前環境的首要任務，是打造「盡可能最好的資產負債表」，以確立防禦姿態，確保公司能在信貸和股市面臨更大挑戰、「壞事發生」時，處於有利的盈利位置。

阿波羅正在採取一系列激進的措施，包括囤積現金、降低槓桿率，並大規模拋售高風險債務資產。這種轉向保守防禦的姿態已持續一年多，被視為金融市場內具有指標意義的重大變化。

在資產處置方面，阿波羅將精力集中於削減特定領域的曝險，以反映其對市場泡沫的擔憂。公司正在削減那些容易受到人工智慧技術顛覆影響的科技領域 (特別是軟體業) 的貸款風險，因為 AI 可能對這些企業的償債能力帶來挑戰。

此外，由於低評級貸款組合 (CLO) 的利差遭到「完全且徹底地壓縮」，阿波羅旗下的保險公司雅典娜 (Athene) 正計畫將其 CLO 風險敞口削減約一半至 200 億美元。同時，雅典娜也透過購買數百億美元的國債來建立流動性。

在負債端，阿波羅也採取了更為保守的手段。其旗下旗艦基金的淨債務權益比已低於競爭對手，顯示其保守傾向。為了保護公司在利率下行周期的盈利能力，阿波羅今年增加了針對浮動利率債務的對沖倉位。

在採取避險行動的同時，Rowan 也正在努力重新定義「私募信貸」市場。他擔心阿波羅及其退休金業務雅典娜會受到市場對於高風險、槓桿收購貸款的擔憂所影響。