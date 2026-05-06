鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技(BWXT-US)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為232.50元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對BWX科技(BWXT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.61元上修至4.68元，其中最高估值4.75元，最低估值4.55元，預估目標價為232.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.75(4.75)
|5.48
|6
|6.7
|最低值
|4.55(4.55)
|5.05
|5.55
|5.83
|平均值
|4.67(4.61)
|5.21
|5.8
|6.28
|中位數
|4.68(4.61)
|5.16
|5.8
|6.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|38.00億
|42.53億
|46.59億
|51.01億
|最低值
|37.32億
|39.83億
|42.51億
|44.72億
|平均值
|37.67億
|41.22億
|44.45億
|47.25億
|中位數
|37.65億
|41.03億
|44.35億
|46.03億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.24
|2.60
|2.68
|3.07
|3.58
|營業收入
|21.24億
|22.33億
|24.96億
|27.04億
|31.98億
詳細資訊請看美股內頁：
BWX科技(BWXT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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