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鉅亨速報 - Factset 最新調查：BWX科技(BWXT-US)EPS預估上修至4.68元，預估目標價為232.50元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對BWX科技(BWXT-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.61元上修至4.68元，其中最高估值4.75元，最低估值4.55元，預估目標價為232.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.75(4.75)5.4866.7
最低值4.55(4.55)5.055.555.83
平均值4.67(4.61)5.215.86.28
中位數4.68(4.61)5.165.86.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值38.00億42.53億46.59億51.01億
最低值37.32億39.83億42.51億44.72億
平均值37.67億41.22億44.45億47.25億
中位數37.65億41.03億44.35億46.03億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.242.602.683.073.58
營業收入21.24億22.33億24.96億27.04億31.98億

詳細資訊請看美股內頁：
BWX科技(BWXT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBWXT

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