鉅亨速報 - Factset 最新調查：科沃(QRVO-US)EPS預估上修至6.91元，預估目標價為87.50元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對科沃(QRVO-US)做出2027年EPS預估：中位數由6.79元上修至6.91元，其中最高估值7.7元，最低估值5.43元，預估目標價為87.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.7(7.12)
|8.53
|8.93
|最低值
|5.43(5.43)
|7.44
|8.93
|平均值
|6.81(6.7)
|7.89
|8.93
|中位數
|6.91(6.79)
|7.8
|8.93
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|35.30億
|38.21億
|40.21億
|最低值
|33.18億
|34.78億
|40.21億
|平均值
|34.56億
|36.34億
|40.21億
|中位數
|34.71億
|36.54億
|40.21億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|9.26
|1.00
|-0.72
|0.58
|3.62
|營業收入
|46.46億
|35.69億
|37.70億
|37.19億
|36.79億
詳細資訊請看美股內頁：
科沃(QRVO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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