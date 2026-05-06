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鉅亨速報 - Factset 最新調查：科沃(QRVO-US)EPS預估上修至6.91元，預估目標價為87.50元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對科沃(QRVO-US)做出2027年EPS預估：中位數由6.79元上修至6.91元，其中最高估值7.7元，最低估值5.43元，預估目標價為87.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值7.7(7.12)8.538.93
最低值5.43(5.43)7.448.93
平均值6.81(6.7)7.898.93
中位數6.91(6.79)7.88.93

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值35.30億38.21億40.21億
最低值33.18億34.78億40.21億
平均值34.56億36.34億40.21億
中位數34.71億36.54億40.21億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS9.261.00-0.720.583.62
營業收入46.46億35.69億37.70億37.19億36.79億

詳細資訊請看美股內頁：
科沃(QRVO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSQRVO

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