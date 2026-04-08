鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為59.50元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.77元上修至5.28元，其中最高估值7.3元，最低估值1.71元，預估目標價為59.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.3(7.3)
|7.2
|7.3
|7.44
|最低值
|1.71(1.71)
|2.75
|3.3
|3.31
|平均值
|4.81(4.69)
|5.06
|5.4
|4.89
|中位數
|5.28(4.77)
|5
|5.17
|4.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|298.37億
|328.76億
|330.32億
|263.01億
|最低值
|160.67億
|157.31億
|207.80億
|260.24億
|平均值
|210.48億
|239.93億
|254.24億
|261.63億
|中位數
|210.45億
|241.94億
|258.98億
|261.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.19
|9.12
|5.84
|4.56
|4.17
|營業收入
|137.50億
|198.27億
|151.40億
|155.67億
|171.26億
詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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