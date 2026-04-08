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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至5.28元，預估目標價為59.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共29位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.77元上修至5.28元，其中最高估值7.3元，最低估值1.71元，預估目標價為59.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.3(7.3)7.27.37.44
最低值1.71(1.71)2.753.33.31
平均值4.81(4.69)5.065.44.89
中位數5.28(4.77)55.174.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值298.37億328.76億330.32億263.01億
最低值160.67億157.31億207.80億260.24億
平均值210.48億239.93億254.24億261.63億
中位數210.45億241.94億258.98億261.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.199.125.844.564.17
營業收入137.50億198.27億151.40億155.67億171.26億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDVN

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