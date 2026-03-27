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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至4.03元，預估目標價為54.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共29位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.84元上修至4.03元，其中最高估值7.3元，最低估值1.6元，預估目標價為54.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.3(7.3)7.27.37.44
最低值1.6(1.47)2.753.84.31
平均值4.14(4.05)4.725.335.09
中位數4.03(3.84)4.695.024.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值246.61億316.72億330.32億281.21億
最低值138.34億155.65億199.14億260.24億
平均值196.69億234.14億251.95億270.73億
中位數202.58億241.06億258.98億270.73億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.199.125.844.564.17
營業收入137.50億198.27億151.40億155.67億171.26億

詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDVN

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