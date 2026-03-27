鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴文能源(DVN-US)EPS預估上修至4.03元，預估目標價為54.50元
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根據FactSet最新調查，共29位分析師，對戴文能源(DVN-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.84元上修至4.03元，其中最高估值7.3元，最低估值1.6元，預估目標價為54.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.3(7.3)
|7.2
|7.3
|7.44
|最低值
|1.6(1.47)
|2.75
|3.8
|4.31
|平均值
|4.14(4.05)
|4.72
|5.33
|5.09
|中位數
|4.03(3.84)
|4.69
|5.02
|4.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|246.61億
|316.72億
|330.32億
|281.21億
|最低值
|138.34億
|155.65億
|199.14億
|260.24億
|平均值
|196.69億
|234.14億
|251.95億
|270.73億
|中位數
|202.58億
|241.06億
|258.98億
|270.73億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.19
|9.12
|5.84
|4.56
|4.17
|營業收入
|137.50億
|198.27億
|151.40億
|155.67億
|171.26億
詳細資訊請看美股內頁：
戴文能源(DVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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