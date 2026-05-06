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根據FactSet最新調查，共49位分析師，對超微半導體(AMD-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.75元上修至7.05元，其中最高估值9.7元，最低估值5.79元，預估目標價為365.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.7(9.7)
|17.67
|19.46
|29.27
|最低值
|5.79(5.79)
|7.4
|11.04
|19.15
|平均值
|7.08(6.88)
|11.81
|15.76
|24.21
|中位數
|7.05(6.75)
|11.66
|15.87
|24.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|658.32億
|935.66億
|1,090.85億
|1,692.77億
|最低值
|445.61億
|500.10億
|802.35億
|1,123.76億
|平均值
|483.08億
|711.85億
|908.49億
|1,408.27億
|中位數
|480.83億
|711.79億
|896.49億
|1,408.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.57
|0.84
|0.53
|1.00
|2.65
|營業收入
|164.34億
|236.01億
|226.80億
|257.85億
|346.39億
詳細資訊請看美股內頁：
超微半導體(AMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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