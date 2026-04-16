鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-16 09:52

國內五大發卡行 2026 年首季信用卡戰報全數揭曉，在海外旅遊、消費暢旺帶動下，3 月簽帳金額合計達 3282.84 億元，月增 22.58%、年增 23.43%；綜觀第一季表現，五大行合計刷卡量達 9046.47 億元，年增 15.76%，持續刷新歷史紀錄。中信銀行單月與年度累計簽帳雙創新高，穩居刷卡王與發卡王，而玉山銀行 3 月又出現逾 16 萬張的異常停卡量，繼 1 月百萬清卡潮後再度執行「瘦身」政策。

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2 月因工作天數較少，比較基期較低，3 月市場恢復正常，中國信託銀行 3 月信用卡簽帳金額達 846 億元、年成長 27%；2026 年第 1 季累計信用卡消費金額達 2389 億元，年成長 24%，創下歷年同期新高紀錄，信用卡流通卡數、有效卡數、新發卡數皆排名市場第一，也是唯一 3 月新發卡突破 10 萬張的銀行，其中，「中國信託 uniopen 聯名卡」為主要成長動能，LINE Pay 聯名卡、航空、交通及百貨聯名卡亦穩定成長，推升整體新卡量。

國泰世華單月簽帳金額 831.03 億元，月增率達 29.91%，與中信銀的差距縮小，累計簽帳金額達 2201.82 億元。台北富邦單月 565.68 億元、第一季累計簽帳金額 1561 億元，皆排名第三。

玉山與台新競爭激烈，3 月簽帳金額分別為 527 億元與 512 億元，第一季累計金額也均超過 1300 億元。

中信銀 3 月以 10.9 萬卡奪下發卡王寶座，顯示其通路推卡力道依然穩健，其餘 4 家銀行 3 月發卡數介於 4 至 6 萬張。

值得注意的是，玉山銀行 3 月停卡數暴增，高達 16 萬 2381 張，遠超其發卡量，導致淨卡數大幅下降，這可能與銀行進行大規模的「清卡」政策有關，玉山今年 1 月停卡高達 123 萬張。而台北富邦的停卡數僅 14293 張，為五大行中最低，顯示其卡友黏著度或卡片生命週期管理相對穩定。

玉山銀 3 月單月與年度累積簽帳金額均創新高，3 月主要成長來源包含行動支付、旅遊及國外消費通路，皆維持雙位數成長，尤其受到 WBC 旅日熱潮以及櫻花季來臨，日韓消費動能成長力道強勁。

國泰世華指出，3 月消費成長主因來自 WBC 帶動旅遊需求，及日本櫻花季與清明連假效應，旅日需求與旅遊規劃同步推升整體消費動能。第一季總簽帳金額已破 2200 億元、年增率 16%。

北富銀指出，3 月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費佔比近 4 成。北富銀積極把握海外旅遊與跨境網購等具潛力的消費場景，並將更聚焦「精準客群、深耕場景」，透過差異化經營與提升客群價值，致力維持信用卡業務穩健且高品質的成長。