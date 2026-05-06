鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-06 15:01

窗簾廠億豐 (8464-TW) 今 (6) 日最新財報獲利資訊，2026 年第一季財報稅後純益 16.48 億元，季減 16.44%，年減 7.37%，每股純益爲 5.62 元，億豐表示，窗簾市場需求並未消失，而是在不同價格帶重新分配；窗簾市占加速洗牌，反而為億豐帶來成長機會。

億豐也提到，隨著客製化窗簾售價上調，及關稅壓力減輕，北越新廠與墨西哥擴產進度也備受投資人期待。目前擴產計畫進展如期，預計下半年陸續投產，發展為營運成長、供應彈性的重要支撐。

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億豐 2026 年首季營收爲 73.1 億元，毛利率 59.09%，季增 0.08 個百分點，年增 0.88 個百分點，稅後純益 16.48 億元，季減 16.44%，年減 7.37%，每股純益爲 5.62 元。

對於 2026 年第二季營運，窗簾市場展望仍多變。雖然成本上升推高物價，壓縮消費者預算，億豐表示，窗簾需求並未消失，而是在不同價格帶重新分配；窗簾市占加速洗牌，反而為億豐帶來成長機會。億豐以涵蓋高、中、低價位的完整產品線，億豐可滿足不同消費，並承接消費預算下移的機會。

同時，億豐以穩定品質、實用創新與實惠價格，億豐也正承接由高價競品轉出的需求。至於成本干擾，億豐具備原料倉、半成品倉等內部供應鏈緩衝，也持續透過製程精進與減少浪費提升營運效率，有效消化外部成本壓力。