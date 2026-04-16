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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估上修至3.74元，預估目標價為19.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.58元上修至3.74元，其中最高估值4.81元，最低估值2.3元，預估目標價為19.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.81(4.81)4.183.993.89
最低值2.3(2.3)2.342.773.33
平均值3.56(3.41)3.343.423.62
中位數3.74(3.58)3.173.423.65

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,246.45億1,213.73億1,161.79億1,132.84億
最低值853.80億903.05億907.70億908.39億
平均值1,087.61億1,048.23億1,051.23億1,034.81億
中位數1,117.12億1,042.95億1,068.26億1,063.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.035.593.831.053.06
營業收入838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億890.59億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPBR

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