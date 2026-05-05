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鉅亨速報 - Factset 最新調查：梯瓦製藥工業(TEVA-US)EPS預估下修至2.09元，預估目標價為40.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對梯瓦製藥工業(TEVA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.38元下修至2.09元，其中最高估值2.75元，最低估值1.96元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.75(2.75)3.213.554
最低值1.96(1.96)2.923.193.46
平均值2.31(2.37)3.13.433.73
中位數2.09(2.38)3.133.473.73

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值166.97億174.93億185.21億187.10億
最低值164.24億168.79億174.03億179.84億
平均值165.66億172.44億179.70億183.47億
中位數165.72億173.00億179.01億183.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.38-2.11-0.50-1.461.22
營業收入158.58億148.56億158.07億165.88億174.60億

詳細資訊請看美股內頁：
梯瓦製藥工業(TEVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTEVA

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