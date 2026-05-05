鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)EPS預估下修至1.85元，預估目標價為71.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.9元下修至1.85元，其中最高估值2.07元，最低估值1.65元，預估目標價為71.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.07(2.07)4.154.75
最低值1.65(1.65)2.43.25
平均值1.84(1.85)3.254.16
中位數1.85(1.9)3.354.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值82.63億90.71億94.31億
最低值77.99億82.60億87.05億
平均值80.43億86.30億91.47億
中位數80.59億85.71億91.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.454.731.340.730.41
營業收入59.98億74.29億71.42億74.10億74.70億

詳細資訊請看美股內頁：
騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKNX

相關行情

台股首頁我要存股
騎士斯威夫特運輸控股62.14+0.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty