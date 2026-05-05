鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至4.4元，預估目標價為132.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.32元上修至4.4元，其中最高估值4.61元，最低估值4.26元，預估目標價為132.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|4.61(4.64)
|5.24
|最低值
|4.26(4.25)
|4.69
|平均值
|4.42(4.36)
|4.9
|中位數
|4.4(4.32)
|4.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|49.94億
|54.34億
|最低值
|47.70億
|50.00億
|平均值
|48.79億
|51.40億
|中位數
|48.92億
|51.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.38
|2.86
|1.04
|2.01
|2.04
|營業收入
|14.17億
|17.34億
|36.80億
|42.84億
|45.91億
詳細資訊請看美股內頁：
RB Global Inc(RBA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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