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鉅亨速報 - Factset 最新調查：RB Global Inc(RBA-US)EPS預估上修至4.4元，預估目標價為132.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對RB Global Inc(RBA-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.32元上修至4.4元，其中最高估值4.61元，最低估值4.26元，預估目標價為132.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值4.61(4.64)5.24
最低值4.26(4.25)4.69
平均值4.42(4.36)4.9
中位數4.4(4.32)4.82

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值49.94億54.34億
最低值47.70億50.00億
平均值48.79億51.40億
中位數48.92億51.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.382.861.042.012.04
營業收入14.17億17.34億36.80億42.84億45.91億

詳細資訊請看美股內頁：
RB Global Inc(RBA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRBA

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