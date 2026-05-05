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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安森美半導體(ON-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為95.00元

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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對安森美半導體(ON-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.9元上修至3元，其中最高估值3.3元，最低估值2.74元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.3(3.14)5.47
最低值2.74(2.74)3.434.11
平均值3(2.91)4.135.32
中位數3(2.9)4.115.23

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值66.46億74.25億83.96億
最低值62.29億65.97億72.71億
平均值63.90億70.59億78.19億
中位數63.74億70.38億78.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.274.254.893.630.29
營業收入67.40億83.26億82.53億70.82億59.95億

詳細資訊請看美股內頁：
安森美半導體(ON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSON

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