鉅亨速報 - Factset 最新調查：安森美半導體(ON-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為95.00元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對安森美半導體(ON-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.9元上修至3元，其中最高估值3.3元，最低估值2.74元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.3(3.14)
|5.4
|7
|最低值
|2.74(2.74)
|3.43
|4.11
|平均值
|3(2.91)
|4.13
|5.32
|中位數
|3(2.9)
|4.11
|5.23
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|66.46億
|74.25億
|83.96億
|最低值
|62.29億
|65.97億
|72.71億
|平均值
|63.90億
|70.59億
|78.19億
|中位數
|63.74億
|70.38億
|78.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.27
|4.25
|4.89
|3.63
|0.29
|營業收入
|67.40億
|83.26億
|82.53億
|70.82億
|59.95億
詳細資訊請看美股內頁：
安森美半導體(ON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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