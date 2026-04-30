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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股(GNRC-US)EPS預估上修至8.63元，預估目標價為268.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.5元上修至8.63元，其中最高估值9.2元，最低估值7.78元，預估目標價為268.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.2(8.8)11.514.0815.67
最低值7.78(7.78)8.8310.1714.99
平均值8.67(8.41)10.6512.9615.26
中位數8.63(8.5)10.7513.2815.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值49.85億58.73億64.09億68.63億
最低值47.94億51.17億58.67億66.13億
平均值48.91億55.36億61.99億67.69億
中位數49.09億55.82億62.42億68.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.305.423.275.392.69
營業收入37.37億45.65億40.23億42.96億42.09億

詳細資訊請看美股內頁：
基內瑞克控股(GNRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGNRC

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