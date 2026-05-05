鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class AVNOM-US的目標價調升至57元，幅度約3.64%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至57元，調升幅度3.64%。其中最高估值65元，最低估值49元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Viper Energy Inc - Class A評價：積極樂觀19位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Viper Energy Inc - Class A今(5日)收盤價為50.95元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲0.37%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股VNOM市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Viper Energy Inc - Class A50.32-1.24%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty