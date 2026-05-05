鉅亨速報 - Factset 最新調查：Viper Energy Inc - Class AVNOM-US的目標價調升至57元，幅度約3.64%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Viper Energy Inc - Class A(VNOM-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至57元，調升幅度3.64%。其中最高估值65元，最低估值49元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Viper Energy Inc - Class A評價：積極樂觀19位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Viper Energy Inc - Class A今(5日)收盤價為50.95元。近5日股價上漲3.64%，標普指數上漲0.37%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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